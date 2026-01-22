Evakuierung von Brienz GR wird am Montag aufgehoben

Keystone-SDA

Das Bündner Bergdorf Brienz kann ab kommendem Montag wieder normal bewohnt und betreten werden. Das geltende Betretungsverbot und die Evakuierung wird nach 62 Wochen aufgehoben, teilte die Gemeinde Albula im aktuellen Bulletin zum Brienzer Rutsch am Donnerstag mit.

1 Minute

(Keystone-SDA) Ab kommenden Montag gilt für das über Monate hinweg von einem Felssturz bedrohte Dorf Brienz/Brinzauls wieder die Phase Grün. Ab dann darf das Dorf wieder normal bewohnt und auch die landwirtschaftlichen Flächen wieder frei bewirtschaftet werden, heisst es im Bulletin.

Möglich wird das Ende der Evakuierung, weil sich die hoch über dem Dorf gemessenen Bewegungen am Berg beruhigt haben. «Die akute Gefährdung aus dem Felssturzgebiet hoch über dem Dorf hat sich seit dem Schuttstrom von Ende November 2025 so stark reduziert, dass ein dauernder Aufenthalt im Dorf wieder sicher ist», schrieb die Gemeinde Albula weiter.

Auch die Postautoverbindung der Linie 183 zwischen Lenzerheide und Davos verkehrt ab Montag wieder über Brienz.