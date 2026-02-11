Ex-Miss-Schweiz nimmt an «Germany’s next Topmodel» teil

Keystone-SDA

Ex-Miss Schweiz Bianca Sissing will offenbar einen zweiten Schönheitstitel gewinnen. Sie nimmt an der TV-Sendung "Germany's next Topmodel" von Model Heidi Klum teil, wie "Blick" am Donnerstag online schreibt.

1 Minute

(Keystone-SDA) Zwar habe die 47-Jährige sich gegenüber «Blick» nicht zu ihrer Teilnahme äussern wollen, doch sei Sissing im Trailer zur Sendung mehrfach zu sehen. «Es bedeutet mir einfach sehr viel, hier zu sein», sagt sie demnach darin.

Der TV-Sender ProSieben bestätige Kandidatinnen und Kandidaten erst nach der Ausstrahlung der Sendung. Für die Frauenmodels läuft diese ab Donnerstagabend, die Sendung mit den Männermodels wurde bereits am Mittwoch ausgestrahlt.

Sissing wurde 2003 zur Miss Schweiz gekürt. Letztes Jahr kündigte sie an, wieder als Model arbeiten zu wollen. Gerne würde sie die internationale Modewelt erobern, sagte sie in einem Interview mit CH Media. «Gerade reifere Frauen sind als Models sehr gefragt. Das war vor 20 Jahren unvorstellbar», sagte die in Kanada aufgewachsene Tochter eines Schweizers und einer Südafrikanerin. Sie träumt von Spanien, England, Frankreich und Deutschland. Vielleicht wird dieser Traum durch die deutsche Castingshow wahr.