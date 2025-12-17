Für die Phänomena in Dietikon gibt es ein Startdatum

Mehrfach verschoben und neu konzipiert, nun gibt es für die Wissenschafts-Ausstellung Phänomena doch noch ein Startdatum: Sie öffnet am 14. März 2026 in Dietikon ihre Tore. Schwerpunkt wird künstliche Intelligenz.

(Keystone-SDA) Ab Ende April 2026 will die Phänomena dann zur Wanderausstellung werden. Geplant sei eine mobile Erlebnisausstellung quer durch die Schweiz, wie die Veranstalter am Mittwoch mitteilten. Die weiteren Stationen nach Dietikon sind jedoch noch offen. Tickets sind erst für die Ausstellung in Dietikon erhältlich.

Fünf Jahre auf Tour

Im Sommer gaben die Veranstalter bekannt, dass die Phänomena nicht fix in Dietikon bleiben wird, sondern während fünf Jahren in der ganzen Schweiz auf Tour gehen soll.

Die Wissenschaftsausstellung hätte ursprünglich schon im Jahr 2023 stattfinden sollen. Weil das Gelände in Dietikon auf diesen Zeitpunkt aber noch nicht bereit gestanden hätte, wurde sie ein erstes Mal auf 2024 verschoben. Danach folgte die zweite Verschiebung auf das Jahr 2025 und schliesslich auf 2026.

Die Organisatoren erwarten mehr als eine Million Besucherinnen und Besucher aus der ganzen Schweiz. Die Phänomena will der Bevölkerung wissenschaftliche Erkenntnisse aus den Bereichen Klima, Energie, Mobilität und Physik näher bringen.

1984 fand eine erste Phänomena am Zürichhorn statt. Sie zog rund 1,2 Millionen Besucherinnen und Besucher an. An einem Revival hatte die Stadt Zürich aber kein Interesse, weshalb die Veranstalter ins Limmattal auswichen.