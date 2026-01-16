Für Nachteule Anna Maier ist die Radio-Morgenshow nicht geeignet

Keystone-SDA

Radio-Moderatorin Anna Maier verlässt Vintage Radio noch während ihrer Probezeit auf Ende Januar. Für die ausgewiesene Nachteule sei der Arbeitsrhythmus der Morgenshow langfristig nicht länger tragbar gewesen.

(Keystone-SDA) Es habe sich «relativ schnell gezeigt», dass die «extrem frühen» Morgenstunden nichts für sie sind, sagte Maier dem «Blick». Dieser berichtete online zuerst. Eine Weiterführung in einer anderen Rolle habe zwar im Raum gestanden, schlussendlich habe dies aber nicht dem entsprochen, wofür sie angetreten sei. Als Hörerin wolle sie dem Radio weiterhin treu bleiben, allerdings «nicht ganz so früh».

Maier moderierte seit November die Morgenshow im Trio mit Melanie Winiger und Joel Grolimund. Letzterer hat nach eigener Aussage Verständnis für den Entscheid von Maier: «Als Nachteule bereits um 5.00 Uhr im Studio zu stehen, ist nicht ideal». Der ehemalige Moderator der SRF-Sendung «G&G – Gesichter und Geschichten» sagte, dass sein Wecker für die Show jeweils um 2.45 Uhr klingle.