Fahrzeuglenker in Steinhausen ZG 51 km/h zu schnell unterwegs

Keystone-SDA

Bei einer mobilen Geschwindigkeitskontrolle haben die Zuger Strafverfolgungsbehörden am Freitag neun Raser gestoppt. Ein Lenker war mit 131 km/h unterwegs. Erlaubt wären auf dem Abschnitt 80 km/h.

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(Keystone-SDA) Am schnellsten unterwegs war laut den Zuger Strafverfolgungsbehörden ein 30-jähriger Lenker, der mit 131 km/h auf der Kantonsstrasse in Steinhausen unterwegs war. Ihm wurde der Führerausweis abgenommen und eine Anzeige an die Staatsanwaltschaft erstattet, wie es am Montag hiess. Ein 56-jähriger hatte 107 km/h auf dem Tacho. Er wird laut Mitteilung ebenfalls verzeigt.

Sieben weitere Fahrzeuglenkende überschritten die erlaubte Geschwindigkeit zwischen 91 und 97 km/h. Sie erhielten Bussen vor Ort und durften weiterfahren. Die Gruppe bestand aus sechs Männern und einer Frau im Alter von 28 bis 66 Jahren, wie es weiter hiess.