FCZ-Präsident Canepa für die «Humorschaufel 2025» nominiert

Keystone-SDA

Für FCZ-Präsident Ancillo Canepa ist das Fussballjahr 2025 von Höhen und Tiefen gekennzeichnet gewesen. Canepa habe jedoch auch in stürmischen Zeiten Haltung und Humor behalten, findet das Komitee des Arosa Humorfestivals.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Canepa ist für die Humorschaufel 2025 nominiert worden. Stets an der Seitenlinie begleite Canepa den FCZ seit mehr als zwanzig Jahren durch gute und schwierige Zeiten, heisst es in der Begründung. Dabei gelte der Präsident als unermüdlicher Kämpfer für seinen Club – und gibt am diesjährigen Zürcher Derby sogar vollen Körpereinsatz: Nach Schlusspfiff geriet Canepa inmitten heftige Tumulte und musste im Nachgang mit blutiger Schramme verarztet werden.

Als FCZ-Präsident hat Canepa sowohl sportliche Niederlagen als auch Kritik einstecken müssen. Seine Fähigkeit, Spott, Lärm und Schlagzeilen mit Humor zu ertragen, mache ihn zum guten Kandidaten für die Humorschaufel. Verliehen wird die Trophäe aus Eis kommenden Samstag.

Im Rennen um die Humorschaufel ist Canepa in bester Gesellschaft: Ebenfalls nominiert sind in diesem Jahr die Frauen-Nationalmannschaft, die ESC-Moderatorinnen Hazel Brugger und Sandra Studer, FCB-Spieler Xherdan Shaqiri, Leichtathletik-Weltmeisterin Ditaji Kambundji, die Tennisspielerin Belinda Bencic sowie der neugewählte Bundesrat Martin Pfister.

Sollte Canepa mit der Humorschaufel geehrt werden, würde er sich in die illustere Liste von Preisträgerinnen und Preisträgern einreihen, zu der unter anderem Unternehmer Sami Sawiris, Bundesrat Guy Parmelin, Eishockey-Nationaltrainer Patrick Fischer und die Ex-Bundesrätinnen Doris Leuthard und Eveline Widmer-Schlumpf gehören.