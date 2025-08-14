The Swiss voice in the world since 1935
FDP Baselland nominiert Markus Eigenmann für Regierungsratswahl

Keystone-SDA

Die FDP Baselland hat am Donnerstagabend Markus Eigenmann als Kandidat für die Regierungsrats-Ersatzwahl vom 26. Oktober nominiert. Der Arlesheimer Gemeindepräsident erhielt 40 Stimmen, wie die Partei via X bekanntgab.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Er setzte sich somit am Parteitag in Liestal knapp gegen die Buuser Gemeindepräsidentin und Landrätin Nadine Jermann durch, die 37 Stimmen holte. Der dritte von der Parteileitung vorgeschlagene Kandidat, der Liestaler Stadtratspräsident Daniel Spinnler, landete mit 16 Stimmen auf dem dritten Platz, wie die FDP weiter mitteilte.

Eigenmann soll für die Freisinnigen den Sitz der Bildungsdirektorin Monica Gschwind verteidigen, die per Ende Jahr zurücktreten wird. Der Unternehmer politisiert seit 2012 im Arlesheimer Gemeinderat und übernahm 2016 das Präsidium.

Die Parteileitung hatte Anfang Woche Spinnler, Jermann und Eigenmann vorgeschlagen. Zwei weitere Freisinnige hatten sich als Kandidaten zur Verfügung gestellt, der Landrat Rolf Blatter und der ehemalige Grüne Kantonsparlamentarier Klaus Kirchmayr. Beide nahmen sich aus dem Rennen für die Nomination.

Angriff von GLP und SVP

Die SVP, welche seit 2023 nicht mehr in der fünfköpfigen Regierung vertreten ist, stellt eine eigene Kandidatur auf. Somit ziehen die Baselbieter Bürgerlichen zumindest im ersten Wahlgang nicht an einem Strick.

Zudem kandidiert Sabine Bucher (GLP) für den frei gewordenen Sitz in der Regierung. Sie wurde am Montag von ihrer Partei nominiert. Die grünliberale Landrätin erhält dabei Unterstützung von der SP, die keine Kandidatur aufstellen wird.

Ob die Grünen, die auch auf eine Kandidatur verzichten, ebenfalls Bucher zur Wahl empfehlen werden, steht noch nicht fest. Der Vorstand beschloss aber, die Grünliberale zur Mitgliederversammlung einzuladen, wie die Grünen am Donnerstag in einer Medienmitteilung festhielten. Ebenfalls noch nicht bekannt ist, wen die Mitte unterstützen wird.

