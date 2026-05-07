FDP-Ständerat Burkart will nicht Aargauer Regierungsrat werden

Keystone-SDA

Der Aargauer FDP-Ständerat Thierry Burkart hat dem offenen Posten als Regierungsrat eine Absage erteilt. Er erachte das Amt zwar als reizvoll, schrieb er am Donnerstag auf der Plattform X.

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(Keystone-SDA) «Allerdings bin ich mit Leidenschaft Ständerat des Kantons Aargau und möchte meine Arbeit als Standesvertreter in Bern fortsetzen.» Würde ihn die Aargauer Bevölkerung 2027 als Ständerat bestätigen, hätte der Aargau die Chance, mit ihm 2028/2029 nach über 50 Jahren wieder einen Ständeratspräsidenten zu stellen, schrieb der 50-jährige Burkart weiter.

Er habe daher der Partei am Donnerstag seinen Verzicht auf eine Regierungsratskandidatur mitgeteilt. Der Aargauer ist seit 2019 Mitglied des Ständerats, vorher war er vier Jahre Nationalrat.

Es ist die erste Absage im Rennen um die Nachfolge von Landammann Stephan Attiger. Der 59-Jährige hatte am Mittwoch seinen Rücktritt per Ende Jahr angekündigt. Er wolle noch einmal etwas Neues wagen und strebe den Wechsel in die Privatwirtschaft an, sagte er zur Nachrichtenagentur Keystone-SDA.