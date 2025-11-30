FDP und SVP gewinnen Einwohnerratswahl in Aarau

In der Kantonshauptstadt Aarau haben die FDP und die SVP bei der Neuwahl des Einwohnerrats je einen Sitz hinzugewonnen. Die SP und die Grünen verloren je einen Sitz. Nach dem zweiten Wahlgang ist die Stadtregierung komplett.

(Keystone-SDA) Die Wahlbeteiligung für das 50 Mitglieder zählende Stadtparlament betrug 43,1 Prozent, wie die Stadtkanzlei am Sonntag mitteilte. Der Einwohnerrat setzt sich in den kommenden vier Jahren wie folgt zusammen: SP 13 (-1), FDP 10 (+1), SVP 8 (+1), Grüne 7 (-1), GLP 5 (-), Pro Aarau 3 (-), Mitte 2 (-) und EVP 2 (-).

Vor vier Jahren hatten die Grünen und GLP je drei Sitze hinzugewonnen, während die SVP drei und die FDP zwei Sitze verloren hatten.

Komplett ist der sieben Mitglieder zählende Stadtrat. Neue Vizepräsidentin ist Stadträtin Susanne Marclay-Merz (FDP). Sie erhielt 3475 Stimmen. Stadträtin Silvia Dell’Aguila (SP) unterlag im zweiten Wahlgang mit 3306 Stimmen.

Zwei neue Gesichter in der Stadtregierung

Neu in den Stadtrat gewählt wurden gleichzeitig Daniel Fondado (SP) mit 2823 Stimmen und Nina Suma (FDP) mit 2774 Stimmen. Die Wahlbeteiligung betrug 48,2 Prozent.

Bereits im ersten Wahlgang Ende September war Hanspeter Hilfiker (FDP) als Stadtpräsident bestätigt worden. Neu in den Stadtrat wurden damals Petra Ohnsorg Matter (Grüne) und Nationalrätin Gabriela Suter (SP) gewählt.

Schliesslich hiessen die Stimmberechtigten am Sonntag das Budget 2026 mit einem Steuerfuss von 96 Prozent mit einem Ja-Stimmenanteil von 90,1 Prozent gut (Ja: 6465 Stimmen, Nein: 710 Stimmen). Das Budget sieht einen Fehlbetrag von 3,2 Millionen Franken vor.