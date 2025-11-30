FDP verteidigt Sitz in der Baselbieter Regierung

Keystone-SDA

Die FDP behält ihren Sitz in der Baselbieter Regierung. Markus Eigenmann hat beim zweiten Wahlgang der Ersatzwahl das Rennen mit 2745 Stimmen Vorsprung auf Sabine Bucher von der GLP gemacht.

(Keystone-SDA) Der Gemeindepräsident von Arlesheim BL erhielt gemäss Schlussresultat der Landeskanzlei vom Sonntag 29’789 Stimmen. Die GLP-Kandidatin und Landrätin Sabine Bucher kam nach Auszählung aller 86 Gemeinden im Baselbiet auf 27’044 Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 33,3 Prozent

Somit behält die FDP ihren Sitz in der fünfköpfigen Baselbieter Regierung und Eigenmann tritt die Nachfolge seiner Parteikollegin Monica Gschwind (FDP). Die Bildungsdirektorin wird nach zehn Jahren per Ende Jahr zurücktreten.

Eigenmann galt für den zweiten Wahlgang als Favorit, da die SVP nach dem ersten Wahlgang ihre Kandidatin zurückgezogen hatte und den FDP-Kandidaten unterstützte. Beim ersten Wahlgang vom 26. Oktober hatte Bucher noch das beste Resultat gemacht.