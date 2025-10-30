FDP will mit Marius Küchler zurück in den Obwaldner Regierungsrat

Keystone-SDA

Der Obwaldner Kantonsrat Marius Küchler aus Kerns soll für die FDP bei den Regierungsratswahlen vom 8. März 2026 antreten und den 2022 verlorenen Sitz zurückholen. Dies schlägt die Parteispitze der Nominationsversammlung vom 15. November vor.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der 34 Jahre alte Küchler ist Mitglied des Kantonsparlaments. Er verfügt gemäss Mitteilung der FDP vom Donnerstag über ein bürgerlich-liberales Profil und steht für eine «sachliche, lösungs- und konsensorientierte Politik». Er arbeitet bei der Nidwaldner Kantonalbank. Im Militär war er Kompaniekommandant.

Vier der fünf Mitglieder der Kantonsregierung wollen am 8. März 2026 erneut antreten, nämlich Christoph Amstad und Cornelia Kaufmann-Hurschler (beide Mitte), Christian Schäli (CSP) und Josef Hess (parteilos). Daniel Wyler (SVP) verzichtet auf eine weitere Amtszeit.

Die FDP ist seit 2022, als ihre Regierungsrätin Maya Büchi Kayser die Wiederwahl verpasste, nicht mehr in der Exekutive vertreten.