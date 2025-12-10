Fehler des Lokführers führt zu Zugentgleisung bei Altstätten SG

Keystone-SDA

Ein Fahrfehler hat am Sonntagabend zur Entgleisung des Zuges zwischen Gais AR und Altstätten SG geführt. Der Lokführer setzte den Zug bei der Haltestelle Alter Zoll in Bewegung, bevor eine Weiche in der richtigen Position war.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Bei der Wegfahrt habe die Sicherheitsvorrichtung wie vorgesehen reagiert und den Zug aus dem Gleis gehoben, schrieben die Appenzeller Bahnen am Mittwoch in einer Medienmitteilung. Diese Sicherheitsvorrichtung verhindere mögliche Kollisionen auf der Strecke oder «Flankenfahrten im Weichenbereich».

Der Unfall ereignete sich in einer besonderen Betriebssituation. Wegen einer Veranstaltung verkehrten am Sonntag mehr Züge als im regulären Betrieb. Dabei wurde die Haltestelle Alter Zoll als Kreuzungsstelle genutzt. Dort kreuzen im regulären Fahrplanbetrieb keine Züge.

Anders als auf dem übrigen Streckennetz der Appenzeller Bahnen verhindern dort laut Mitteilung keine Sicherheitsanlagen wie überwachte Weichen und Signale eine ungewollte Zugsabfahrt. Bei der Haltestelle Alter Zoll werden die Weichen manuell durch das Personal vor Ort umgestellt, die Fahrerlaubnis erfolgt per Funk. «Dieses Zusammenspiel betrieblicher Faktoren beeinflussten den Unfallhergang», hiess es in der Mitteilung weiter.

Bahnbetrieb wird wieder aufgenommen

Bei der Zugsentgleisung am Sonntagabend konnten die rund 20 Passagiere den Zug selbständig verlassen. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Sachschadens lässt sich noch nicht abschätzen.

Die Reparaturarbeiten an der Bahnanlage sollen am Mittwoch abgeschlossen werden. Am Donnerstag wird der Bahnbetrieb auf der betroffenen Strecke wieder aufgenommen.