Feldschlösschen feiert 150-Jahr-Jubiläum mit Bundesrat Rösti

Keystone-SDA

Vor 150 Jahren hat die Feldschlösschen-Brauerei ihr erstes Bier gebraut. Bundesrat Albert Rösti würdigte an der Jubiläumsfeier im Brauereischloss in Rheinfelden AG die staatspolitische Bedeutung des Biers.

(Keystone-SDA) «Nachher ein Bier trinken, das kann man auch mit dem Konkurrenten, mit dem politischen Gegner; das gemeinsame Bier nimmt die Härte und Schärfe aus dem Umgang» sagte Rösti laut einer Mitteilung von Feldschlösschen vom Sonntag in einer Ansprache. Sei das gemeinsame Anstossen nicht mehr möglich, sei tatsächlich Hopfen und Malz verloren. «Wir können es darum auch so sagen: Feldschlösschen braut nicht nur Bier, sondern auch Versöhnung. Sie beliefern das Land Flasche für Flasche, Stange für Stange, mit dem legendären ‘gutschweizerischen Kompromiss», so der Bundesrat weiter.

Feldschlösschen wurde am 8. Februar 1876 in Rheinfelden gegründet und war die erste national tätige Brauerei der Schweiz. Das Unternehmen ist heute Marktführer im Schweizer Biermarkt und als Getränkehändlerin tätig. Es beschäftigt rund 1200 Mitarbeitende an 22 Standorten.