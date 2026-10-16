Festnahme nach Aufbruchversuch eines Ticketautomaten in Villmergen

Keystone-SDA

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Nach einem versuchten Aufbruch eines Ticketautomaten in einer Tiefgarage in Villmergen AG ist am Donnerstagabend ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Die Polizei war wegen eines Hinweises einer Drittperson am Tatort angerückt, wie die Aargauer Kantonspolizei am Freitag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Die Polizei habe den tatverdächtigen 48-jährigen Italiener angehalten, als er versucht habe, in ein Auto zu steigen, heisst es. Der Mann habe der Personenbeschreibung durch die Drittperson entsprochen und im Auto seien eine Bohrmaschine und mehrere Bohraufsätze aufgefunden worden.

Zum Aufbruchversuch war es gemäss Polizeiangaben gegen 23 Uhr in der Tiefgarage beim Dorfplatz gekommen. Die Drittperson habe den Mann angesprochen. Dieser habe sich als Handwerker ausgegeben.

Beim Versuch, den Automaten unter anderem mit einer Bohrmaschine gewaltsam zu öffnen, sei dieser beschädigt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte kein Bargeld entwendet worden sein, schreibt die Kantonspolizei.