Feuersalamander bewohnen neu den Basler Tierpark Lange Erlen

Keystone-SDA

Neun Feuersalamender sind beim Tierpark Lange Erlen in Basel eingezogen. Als nachtaktive Tiere sind sie in einem "Nocturama" im Försterhaus untergebracht, wie der Erlenverein am Mittwoch mitteilte.

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(Keystone-SDA) Die schwarz-gelb gemusterten Amphibien lassen sich seit Anfang März in einem Terrarium im Untergeschoss des Gebäudes beobachten. Zudem hat der Tierpark mit dem Bau einer neuen Voliere begonnen. Diese wird allerdings nicht für Besucherinnen und Besucher zugänglich sein, sondern ist für die Pflege verletzter und geschwächter Greifvögel und Eulen bestimmt, wie es im Communiqué heisst.

Spielaue ist wieder offen

Der Spielplatz neben dem Tierpark ist nach mehrmonatiger Sperrung wieder geöffnet. Die «Spielaue» mit ihren Klettergeräten hat durch die starke Nutzung gelitten und wurde saniert, wie der Erlenverein weiter mitteilt. Geschlossen bleibt jedoch das Karussell nebenan. Die 140 Jahre alte «Resslirytti» wird bis voraussichtlich Ende April 2026 renoviert, wie der Erlenverein schreibt.