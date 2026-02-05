Feuerwehr löscht Brand im Kindergarten in Horw LU

Beim Kindergarten Seefeld in Horw ist es am Mittwochnachmittag zu einem Brand gekommen. Die Brandursache ist offen, verletzt wurde niemand.

(Keystone-SDA) Laut der Mitteilung der Luzerner Polizei ging der Notruf am Mittwoch um 13.45 Uhr ein. Die Feuerwehr Horw konnte den Brand an der Fassade sowie im Dachbereich des Gebäudes rasch löschen, wie es am Donnerstag hiess.

Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich keine Kinder im Gebäude, teilte die Polizei auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit.

Nach bisherigen Erkenntnissen sei das Feuer im Bereich einer mobilen Toilette ausgebrochen, die direkt am Gebäude des Kindergartens stand.

Die Höhe des Sachschadens könne die Polizei noch nicht beziffern, hiess es weiter.