Feuerwehr rückt wegen Brand in Brügg BE aus

Keystone-SDA

In einem Gebäude an der Wasserstrasse in Brügg BE ist ein Brand ausgebrochen. Aktuell laufe ein Feuerwehreinsatz, sagte ein Sprecher der Berner Kantonspolizei am Donnerstagmittag auf Anfrage von Keystone-SDA.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Meldung zu dem Brand sei um etwa 11.40 Uhr bei der Polizei eingegangen. Mehr Informationen könnten gegenwärtig nicht gegeben werden, hiess es weiter.

Um 12.30 Uhr ging auf der Warnapp Alertswiss eine Mitteilung heraus, wonach es in den Gemeinden Brügg und Orpund wegen eines Brandes eine starke Rauchentwicklung gebe. Der Brand führte demnach auch zu einem starken, unangenehmen Geruch.

Bewohnerinnen und Bewohnern der beiden Gemeinden wird empfohlen, Fenster und Türen zu schliessen sowie Lüftungen und Klimaanlagen abzuschalten. Das betroffene Gebiet soll gemieden werden.

