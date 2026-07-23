Feuerwerksverbot im gesamten Kanton Bern am 1. August
Die Berner Regierungsstatthalterämter haben ein sofortiges Feuerwerksverbot für das gesamte Kantonsgebiet beschlossen. Somit darf am Nationalfeiertag kein Feuerwerk abgebrannt werden.
(Keystone-SDA) Das Feuerverbot im Wald und in Waldesnähe weiteten die Ämter zudem auf den gesamten Kanton aus, wie die zehn Regierungsstatthalterämter am Donnerstag mitteilten.
Aufgrund der anhaltenden Trockenheit und der neuen Hitzewelle herrscht im Kanton Bern die vierte von fünf Gefahrenstufen.