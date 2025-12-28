Florian Silbereisen hat Vreni und Rudis Bernhardiner gehütet

Keystone-SDA

Schlagerstar Florian Silbereisen war laut eigenen Angaben früher „sehr, sehr oft in der Schweiz“. Er habe dabei sogar auf den berühmten Bernhardiner des Schweizer Gesangsduos Vreni & Rudi aufgepasst, wie Silbereisen dem „SonntagsBlick“ verriet.

(Keystone-SDA) Das Musikpaar landete in den 1990er-Jahren mit dem Song „Unser Bernhardiner“ einen Schlagerhit. Silbereisen gab im Gespräch an, er und die drei seien ein „eingespieltes Team“ gewesen. „Ich durfte dann immer auf den Bernhardiner aufpassen, wenn er nicht auf der Bühne war“, sagte der Sänger. Wenn der bekannte Song angestimmt worden sei, habe er den Hund auf die Bühne geschickt.

In der von ihm moderierten Show „Silvester-Schlagerbooom“, die am 31. Dezember in München stattfindet, werde Silbereisen zudem erstmals mit der Schweizer Band Stubete Gäng auftreten. Darauf sei er „sehr gespannt“, sagte er weiter.