Fluggesellschaft fliegt im Sommer 2027 neu ab Belpmoos nach Patras

Keystone-SDA

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Die Flugairline Helvetic Airways fliegt im Sommer 2027 neu jeden Freitag von Bern Belp nach Patras an die Nordwestküste Griechenlands. Weitere Verbindungen führen unter anderem nach Kreta, Mallorca und Zypern, wie das Unternehmen am Montag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Die Flüge starten ab dem 1. Juni 2027, wie es hiess. Kreta wird jeweils am Mittwoch und Samstag angeflogen, Kos am Montag und Rhodos am Sonntag. Nach Mallorca geht es am Donnerstag und Sonntag, nach Zypern am Samstag und nach Djerba in Tunesien am Freitag.

Helvetic Airways stationiert auch im Sommer 2027 ein Flugzeug des Typs Embraer E190-E2 samt Cockpit- und Kabinenbesatzung sowie einem Wartungsteam am Regionalflughafen Bern Belp.

Die Flüge sollen in Kürze auf der Website der Airline sowie bei Reiseveranstaltern und Reisebüros buchbar sein, hiess es weiter.