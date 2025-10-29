Flughafen Zürich führt Bändel für unsichtbare Behinderungen ein

Keystone-SDA

Die Flughafen Zürich AG führt gemeinsam mit Partnerunternehmen den grünen Umhängebändel mit Sonnenblumenmotiv für Reisende mit unsichtbaren Behinderungen ein. Damit können diese auf besonderen Rücksicht- oder Zeitbedarf hinweisen.

(Keystone-SDA) Der international etablierte Sonnenblumen-Bändel ist auch unter dem englischen Begriff Sunflower Lanyard bekannt. Es ist für Personen vorgesehen mit Beeinträchtigungen wie etwa Autismus, ADHS oder Parkinson, die nicht sichtbar sind.

Wer einen Sonnenblumen-Bändel tragen möchte, erhält ihn unter anderem an den Treffpunkten für Reisende mit eingeschränkter Mobilität, wie es in einer Medienmitteilung vom Mittwoch hiess. Der Bändel ist gratis. Die Einführung des Sunflower Lanyards sei ein weiterer Beitrag für mehr Inklusion am Flughafen Zürich.

Auch die Swiss teilte am Mittwoch mit, dass sie ab November Teil der «Sunflower-Initiative» werde. Das Tragen des Umhängebandes ersetze keinen Begleit- oder Rollstuhlservice, auch ermögliche es kein bevorzugtes oder schnelleres Vorankommen beispielsweise beim Check-in, bei Sicherheitskontrollen oder beim Boarding, schreibt die Swiss. Vielmehr gehe es um Bewusstsein, Respekt und Empathie, die Mitarbeitende den Betroffenen entgegenbringen.

Die SBB hatten den Umhängebändel für Reisende mit unsichtbaren Behinderungen im Juni an ausgewählten Bahnhöfen in den Kantonen Zürich, Genf, St. Gallen, Zug und Waadt eingeführt. Vorgesehen ist der schweizweite Einsatz ab 2026.