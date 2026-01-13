Flughafen Zürich rechnet mit 1000 zusätzlichen Flügen rund ums WEF

Keystone-SDA

Das nächste Woche in Davos stattfindende Weltwirtschaftsforum (WEF) sorgt am Flughafen Zürich für deutlich mehr Verkehr: Der Flughafen rechnet mit rund 1000 zusätzlichen Flugbewegungen. Vereinzelt sind Starts und Landungen auch nach 23.30 Uhr möglich.

(Keystone-SDA) Der Flugverkehr am Flughafen Zürich nimmt vor, während und nach der Konferenz zu: Neben Business-Jets und Staatsflugzeugen sind auch vermehrt politische und sicherheitsrelevante Helikopter im Einsatz, wie aus einer Medienmitteilung des Flughafens Zürich vom Dienstag hervorgeht.

Konkrete Angaben zu den WEF-Teilnehmenden, die via Zürich anreisen, macht der Flughafen keine. Bilder zeigen, dass bereits am Sonntagabend ein US-Militärtransporter am Flughafen Zürich landete. US-Präsident Donald Trump soll am WEF teilnehmen.

Flüge auch nach 23.30 Uhr möglich

Am Flughafen Zürich werden rund 1000 Zusatzflüge während des WEF erwartet. Das sind ähnlich viele wie in den vergangenen Jahren. Da viele Teilnehmende kurzfristig planen und die Zahl der verfügbaren Standplätze begrenzt ist, handle es sich bei den Angaben um eine Schätzung, betont der Flughafen. Vereinzelt könne es in dieser Zeit zu Flugbewegungen nach 23.30 Uhr kommen, heisst es.

In Zürich gilt eine Nachtflugsperre von 23.30 bis 6 Uhr. Die Zeit von 23 Uhr bis 23.30 Uhr ist jedoch ausschliesslich für verspätete Starts und Landungen vorgesehen. Ab 23.30 Uhr braucht es eine Ausnahmebewilligung.