The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Fondation Beyeler mit Matisse und Kusama zum neuen Besucherrekord

Keystone-SDA

Im Jahr 2025 hat die Fondation Beyeler in Riehen über eine halbe Million Besucherinnen und Besucher verzeichnet. Das entspricht einem neuen Rekord, wie das Kunsthaus am Donnerstag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die aktuelle Retrospektive zum Schaffen der japanischen Künstlerin Yayoi Kusama läuft noch bis 25. Januar. Doch sind seit Wochen bereits sämtliche Ticketkontingente ausverkauft. Die Ausstellung hat massgeblich dazu beigetragen, dass die Fondation Beyeler 2025 mit 508’870 Eintritten einen Besucherrekord verzeichnen konnte.

Sehr erfolgreich waren zudem gemäss Mitteilung des Museums unter anderem auch die auslaufende Matisse-Ausstellung, die Surrealisten-Ausstellung mit Werken der Collection Hersaint sowie die Ausstellung «Nordlichter» unter anderem mit Bildern von Edvard Munch.

Die Fondation Beyeler blickt mit Optimismus auch aufs laufende Jahr, das mit den restlichen Ausstellungstagen der Kusama-Schau gut begonnen hat. Unmittelbar darauf dürfte mit einer grossen Cézanne-Ausstellung ein weiterer Blockbuster folgen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft