Französischer Konzern will Chaplin’s World übernehmen

Keystone-SDA

Ein französischer Konzern will das Chaplin-Museum in Corsier-sur-Vevey VD kaufen. Das Unternehmen Museum Studio hat Gespräche für eine Übernahme der Betreibergesellschaft von Chaplin’s World und des 14 Hektaren grossen Geländes aufgenommen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Dies schreibt die französische Gruppe Compagnie Chargeurs Invest, zu der Museum Studio gehört, am Mittwoch in einer Medienmitteilung. Ein möglicher Kaufpreis für die geplante Übernahme wurde nicht genannt.

Museum Studio ist nach eigenen Angaben «weltweit führend im Bereich Engineering und Kulturproduktion für Museen, Marken und Stiftungen». Das Unternehmen wolle das weltweit einzige Museum, das vollständig Charlie Chaplin gewidmet ist, mit neuen Investitionen stärken, hiess es weiter.

