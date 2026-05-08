Frau bei Raub in Basel verletzt

Keystone-SDA

Eine 58-jährige Frau ist in der Nacht auf Freitag in Basel bei einem Raubüberfall verletzt worden. Ein Unbekannter entwendete ihre Handtasche, wie die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt am Freitag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Der Vorfall ereignete sich gegen 01.30 Uhr an der Tramhaltestelle Markthalle an der Viaduktstrasse. Der unbekannte Täter habe sich zunächst neben die Frau auf eine Sitzbank gesetzt. Anschliessend habe er die 58-Jährige angegriffen und zu Boden gebracht. Er entwendete ihre Handtasche und flüchtete in Richtung Heuwaage.

Die Sanität brachte die verletzte Frau in die Notfallstation des Universitätsspitals Basel. Es werden Zeugen gesucht.