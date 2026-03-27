Frau sticht in Thusis GR auf eine Seniorin ein

Keystone-SDA

Am Donnerstagnachmittag hat eine 29-jährige Schweizerin in Thusis GR eine 87-jährige Frau mit einem Messer schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte die Seniorin ins Kantonsspital nach Chur. Die Staatsanwaltschaft leitete ein Strafverfahren wegen versuchter Tötung ein.

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(Keystone-SDA) Der Übergriff ereignete sich gegen 16.15 Uhr auf offener Strasse, wie die Kantonspolizei Graubünden am Freitag mitteilte. Nach ersten Informationen stehen die beiden Frauen in keiner Beziehung zueinander. Die 29-Jährige wurde festgenommen.

Einige Personen wurden Zeugen des Vorfalls, leisteten dem Opfer Hilfe und hielten die Angreiferin fest, bis die Polizei eintraf.

Der Gesundheitszustand der verletzten Frau sei stabil, erklärte ein Sprecher der Kantonspolizei Graubünden gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. «Mehrere Angestellte eines nahegelegenen Altersheims haben der verletzten Seniorin Erste Hilfe geleistet.»

Während des Polizeieinsatzes sei die Strasse gesperrt worden. Der Verkehr wurde umgeleitet, so der Sprecher weiter. «Ein Terroranschlag ist gemäss aktuellem Ermittlungsstand auszuschliessen.»