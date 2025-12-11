Frauen-Teams von FCZ und GC spielen künftig im Letzigrund

Keystone-SDA

Die 1. Frauenteams von FCZ und GC sollen ab dem kommenden Jahr alle ihre Heimspiele im Letzigrund spielen können. Der Gemeinderat hat bei der Budgetdebatte vom Donnerstag 1,8 Millionen Franken dafür bewilligt.

(Keystone-SDA) Während die 1. Männerteams von FCZ und GC alle ihre Heimspiele im Letzigrund austragen, mussten die Frauenteams bisher ausweichen, die FCZ Frauen etwa aufs Heerenschürli, die GC Frauen nach Niederhasli.

Neu sollen auch die Frauenteams alle Heimspiele im einzigen Stadion der Stadt austragen können. Dies entschied das Stadtparlament mit grosser Mehrheit. Nur so sei echte Gleichbehandlung im Spielbetrieb möglich. Dafür braucht es 1,8 Millionen für Betrieb und Sicherheit.

«Die Frauen haben den Letzigrund verdient»

Dagegen war nur die SVP, aber nicht weil sie etwas gegen Frauenfussball hätte, wie Johann Widmer betonte. «Wir hätten nur lieber einen kostenneutralen Vorschlag.» Er schlug vor, dass die Männer auf die Nebenplätze ausweichen. Die Frauen hätten den Letzigrund verdient, die Männer nicht.

Stadtrat Filippo Leutenegger (FDP) musste die Frauenfussball-Euphorie etwas bremsen. Es sei nicht sicher, ob in der Praxis wirklich alle Frauenspiele im Letzigrund stattfinden könnten. Der Entscheid, wo eine Partie ausgetragen werde, liege schliesslich nicht bei der Stadt, sondern beim Fussballverband und der Swiss Football League.