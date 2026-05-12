Freiburg freut sich auf die Eishockey-WM

Keystone-SDA

Freiburg richtet ab dem kommenden Freitag gemeinsam mit Zürich die Eishockey-Weltmeisterschaft 2026 aus. Während der 17 Wettkampftage sind in der Stadt zahlreiche Veranstaltungen geplant.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Die 30 Spiele in der BCF Arena umfassen die Qualifikationsrunde mit einer Gruppe von acht Mannschaften sowie zwei Viertelfinalspiele. Die andere Gruppe, zu der auch die Schweiz gehört, spielt in Zürich.

In Freiburg spielen Kanada, Schweden, Tschechien, die Slowakei, Slowenien, Italien, Norwegen und Dänemark. Die Favoriten sind Kanada, Schweden und Tschechien. Die Kapazität des Stadions des Schweizer Meisters Gottéron beträgt während der WM 7500 Plätze.

Am 15. Mai findet ab 11.30 Uhr eine Eröffnungsfeier am «Welcome Spot» auf dem symbolträchtigen Pythonplatz statt. Der Platz ist während der WM ein Ort des Austauschs, der Unterhaltung und der Information mit Bars, Gastronomie, Vorführungen, Konzerten und Live-Übertragungen. Die Organisation wird von einer Vereinigung getragen, in der sich Kanton und Stadt Freiburg sowie der HC Freiburg-Gottéron zusammengeschlossen haben.

Daneben werden weitere Aktivitäten angeboten, etwa der Totem8-Parcours, ein Stadtrundgang. Galerien und Konzertlokale wollen sich ebenfalls an der Hockey-Euphorie zu beteiligen. Stadt und Kanton Freiburg beteiligen sich mit 2,1 Millionen Franken.

Freiburg ist die bisher kleinste Stadt des 21. Jahrhunderts, die eine Eishockey-Weltmeisterschaft ausrichtet. Nach dem Gewinn der Schweizer Meisterschaft durch Gottéron sind die Erwartungen an den Anlass hoch und die Vorfreude in der Stadt gross.