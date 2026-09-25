Freiburg saniert Felswand wegen Einsturzgefahr einer Terrasse

Keystone-SDA

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Die Stadt Freiburg hat mit dringenden Sanierungsarbeiten an einer Felswand in der Unterstadt begonnen. Damit soll der Einsturz der Terrasse des Restaurants "des 3 Rois" (Drei Könige) verhindert werden. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Dezember.

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(Keystone-SDA) Vertikale Risse im Molassegestein seien die Ursache für die Instabilität der Terrasse, erklärte Dario Carrea, Verantwortlicher für Naturgefahren bei der Stadt Freiburg, am Freitag gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Nach der Sicherung mit Ankern werde das Mauerwerk erneuert.

Die Arbeiten gestalten sich laut Projektleiter Benjamin Nowak von der Geotest AG komplex. Der Zugang sei nur von oben mit Seilen möglich und schwere Lasten müssten per Helikopter transportiert werden. Zudem gelte es, im historischen Umfeld Vorgaben des Denkmalschutzes einzuhalten.

Der Gemeinderat bewilligte für die unvorhergesehenen Ausgabe einen Kredit von 315’000 Franken. Die Kosten werden zwischen dem Kanton Freiburg, der Stadt und dem Eigentümer aufgeteilt, wie die Behörden bereits Mitte Juni mitgeteilt hatten.

Umfassende Absperrung

Eine vom Eigentümer beauftragte Studie hatte zuvor die Einsturzgefahr der Terrasse bestätigt, woraufhin diese umgehend geschlossen wurde. Der Bereich unterhalb der Felswand war bereits zuvor für den Zutritt und die Schifffahrt auf der nahen Saane gesperrt worden.

Instabile Felswände sind in Freiburg ein wiederkehrendes Problem. In den Jahren 2023 und 2024 wurde bereits die Felswand beim Restaurant «Le Belvédère» für eine Million Franken saniert.