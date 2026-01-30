Freiburger Gemeinde Chénens wieder ohne Mentor unterwegs

Nach turbulenten Jahren ist die Freiburger Gemeinde Chénens wieder ohne Hilfe von aussen unterwegs. Die Oberamtfrau des Saanebezirks, Marie-Liese Graden, hat die 2023 eingeleitete administrative Untersuchung gegen die Gemeinde abgeschlossen.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Die Untersuchung brachte eine Reihe von Mängeln an den Tag, wie aus einer Mitteilung des Oberamts vom Freitag hervorgeht. So habe die Gemeindeführung überwiegend nur reagiert und nicht proaktiv gehandelt. Gefehlt habe auch eine klare strategische Planung. Entscheidungen seien nicht nachvollziehbar gewesen, und ausserdem habe es Defizite in der Personalführung, der Protokollführung und der Finanzplanung gegeben.

Vor rund zwei Jahren war es zu tiefgreifenden Konflikten gekommen zwischen dem Gemeinderat und der Finanzkommission. In der Exekutive kam es zu einer Dreifachvakanz.

Die Oberamtfrau sagte Ersatzwahlen ab und ernannte stattdessen drei Personen mit umfassender Erfahrung in der Führung von Gemeinwesen, um die zwei verbleibenden Gemeinderatsmitglieder zu ergänzen.

Der interimistische Gemeinderat leitete umgehend Reformen ein. So konnten laut Mitteilung zentrale Prozesse dokumentiert, finanzielle Steuerungselemente wiederhergestellt und offene Dossiers erledigt werden. 2024 übernahm wieder ein ordentlicher Gemeinderat das Ruder. Jean-François Charrière blieb der Gemeinde als Mentor erhalten.

In der Zwischenzeit seien die meisten Mängel korrigiert worden, schreibt das Oberamt in einer Mitteilung vom Freitag. Die Gemeinde verfüge nun über genügend Kenntnisse und die nötigen Prozesse, um ihre Aufgaben zu erfüllen, kam Graden zum Schluss. Sie hob daher das Mentorat für die Gemeinde auf.