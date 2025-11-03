Freiburger Kantonspolizei nimmt falsche Polizisten fest

Keystone-SDA

Im Kanton Freiburg sind am Wochenende fünf mutmassliche Betrüger verhaftet worden. Sie sollen sich unter anderem als Polizisten ausgegeben haben.

(Keystone-SDA) Am Samstagabend wurden drei junge Männer im Quartier Beaumont in Freiburg festgenommen, als sie sich dem Haus eines 73-jährigen Mannes näherten. Dieser hatte an deren Identität gezweifelt und deshalb die Polizei alarmiert, wie die Freiburger Kantonspolizei am Montag mitteilte.

Am Sonntagmorgen fasste die Polizei zwei weitere Verdächtige in einem Hotel in der Stadt Freiburg. Alle fünf Männer im Alter von 18 bis 20 Jahren befinden sich laut Communiqué in Untersuchungshaft. Bei den Verdächtigen handelt es sich um vier Franzosen und einen Spanier.

Die Ermittlungen der Polizei laufen. Ein Zusammenhang zwischen den beiden Tätergruppen besteht nicht, wie es weiter hiess.