Freimaurer beraten Vorgehen nach Brand in Zürcher Altstadt

Die Feuerwehr hat nach dem Grossbrand im Zürcher Altstadthaus auf dem Lindenhof ihren Einsatz in Zwischenzeit beendet. Die Freimaurer, deren Vereinslokal durch den Brand zerstört wurde, wollen am Dienstagabend die nächsten Schritte besprechen.

(Keystone-SDA) Die Feuerwehr habe ihren Einsatz auf dem Lindenhof am Montagabend beendet, nachdem sie noch eine Lüftungsanlage aus dem Dachstock gehoben habe, sagte eine Sprecherin von Schutz und Rettung Zürich am Dienstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Wie es mit dem zerstörten Haus weitergeht, ist derzeit noch unklar. Die Freimaurer-Loge komme am Dienstagabend zusammen, um die nächsten Schritte zu besprechen, sagte Raoul Würgler, Stuhlmeister der betroffenen Freimaurerloge «Modestia cum Libertate» auf Anfrage von Keystone-SDA. Zum Zustand des Gebäudes konnte er noch keine weiteren Angaben machen. Bauingenieure seien vor Ort.