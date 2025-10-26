Freisinniger Thomas Eugster wird Stadtrat in Liestal

Thomas Eugster (FDP) wird neuer Stadtrat in Liestal. Bei der Ersatzwahl für die Nachfolge des parteilosen Daniel Muri hat sich der Freisinnige am Sonntag mit 1720 Stimmen gegenüber Peter Küng (SP) mit 989 Stimmen durchgesetzt, wie die Stadtverwaltung mitteilte.

(Keystone-SDA) Eugster übertraf das absolute Mehr von 1384 Stimmen. Der Verfahrensingenieur politisiert seit 2015 im Baselbieter Landrat.

Mit der Wahl Eugsters hat die FDP künftig zusammen mit dem amtierenden Stadtpräsident Daniel Spinnler zwei Vertreter in der Liestaler Exekutive. Mit Lukas Felix und Pascale Meschberger von der SP sowie der Grünen Marie-Theres Beeler bleibt die Mehrheit im fünfköpfigen Stadtrat links.

Muri tritt nach rund elf Jahren im Stadtrat per Dezember 2025 zurück. Er leitete das Departement Hochbau und Planung.