Frontalkollision in Siebnen SZ fordert zwei Verletzte

Keystone-SDA

Bei einer Frontalkollision zwischen zwei Autos in Siebnen haben sich am Mittwoch zwei Personen erheblich verletzt. Sie mussten hospitalisiert werden.

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(Keystone-SDA) Die Kollision ereignete sich am Nachmittag auf der Wägitalstrasse. Die Lenkerin des bergwärts fahrenden Autos musste durch die Feuerwehr befreit werden. Anschliessend wurde die 33-Jährige von einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen, wie die Kantonspolizei Schwyz in einer Mitteilung schrieb.

Rettungskräfte befreiten den 42-jährigen Mann, der aus der anderen Richtung gekommen war, aus seinem umgekippten Auto. Anschliessend brachten sie ihn in ein Spital.

Die Wägitalstrasse blieb nach dem Ereignis während mehrerer Stunden gesperrt.