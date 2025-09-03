The Swiss voice in the world since 1935
Fussballer Breel Embolo in zweiter Instanz wegen Drohung verurteilt

Keystone-SDA

Nationalspieler Breel Embolo ist wegen mehrfacher Drohung bei einem Streit im Ausgang zu einer bedingten Geldstrafe verurteilt worden. Das Basler Appellationsgericht hat am Mittwoch das Urteil der Vorinstanz bestätigt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Somit ist das Gericht nicht auf die Berufung des Fussballers eingetreten und hält an einer bedingten Geldstrafe von 45 Tagessätzen zu 3000 Franken bei einer Probezeit von zwei Jahren für Embolo fest.

Es geht um eine Auseinandersetzung im Mai 2018 in Basel. Der Gerichtspräsident stützte sich in einer Urteilsbegründung auf Zeugenaussagen, die Embolo als Aggressor bei diesem Streit auf der Strasse schilderten. Er sah dabei eine «schwerere Drohung» als erstellt an.

Das Gericht folgt auch beim Kollegen des Profisportlers der Vorinstanz. Embolos Kumpel, der ebenfalls Berufung angemeldet hatte, erhält unter anderem wegen einfacher Körperverletzung eine bedingte Freiheitsstrafe von 8 Monaten. Das sind zwei Monate weniger als beim Urteil der Vorinstanz. Er wird beschuldigt, bei diesem Streit einem Mann mit einem Faustschlag das Nasenbein gebrochen zu haben.

