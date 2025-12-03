Fussballerin Viola Calligaris erhält Obwaldner Sportpreis

Keystone-SDA

Die Fussballnationalspielerin Viola Calligaris erhält den Obwaldner Sportpreis 2025. Für die Kantonsregierung ist sie "eine zentrale Identifikationsfigur für junge Sportlerinnen", wie sie am Mittwoch mitteilte.

(Keystone-SDA) Ihre Karriere zeige, welche Perspektiven der Fussball auch für Mädchen und Frauen bietet, hiess es weiter. Calligaris sei eine der erfolgreichsten Fussballerinnen der Schweiz und erbringe herausragende sportliche Leistungen.

Ihre Laufbahn startete sie beim FC Giswil. Inzwischen ist sie bei Juventus Turin engagiert. Für das Schweizer Nationalteam bestritt sie über 70 Länderspiele, darunter vier an der Heim-Europameisterschaft 2025.

Dem Kanton Obwalden sei Calligaris trotz der internationalen Karriere «eng verbunden» geblieben, so die Mitteilung. Sie sei zudem eine Botschafterin für den Sport und die Gleichstellung im Fussball.

Die Preisübergabe soll nach dem Ende der Fussballsaison 2025/2026 an einer geschlossenen Feier in Obwalden stattfinden. Die Auszeichnung ist mit 5000 Franken dotiert und soll nicht nur sportliche Erfolge, sondern auch das Engagement für ethische Werte würdigen.

Im Vorjahr ging der Obwaldner Sportpreis an die Biathletin Lena Häcki-Gross.