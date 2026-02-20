Fussgänger in Busswil angefahren und schwer verletzt

Keystone-SDA

Ein Autofahrer hat am Freitagmorgen in Busswil bei Lyss einen Mann erfasst und dabei schwer verletzt. Der Fussgänger wurde mit einer Ambulanz in ein Spital gebracht.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich gegen 6 Uhr auf der Bahnhofstrasse, wie die Kantonspolizei Bern am Freitag in einem Communiqué schrieb. Der Mann überquerte demnach die Strasse auf Höhe des Buchenwegs, als ihn das in Richtung Bahnhof fahrende Auto erfasste.

Drittpersonen leisteten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte erste Hilfe. Der betroffene Strassenabschnitt war für rund drei Stunden in beide Richtungen gesperrt. Die Kantonspolizei Bern nahm die Ermittlungen zur Klärung des Unfallhergangs auf.