Fussgängerin bei Velo-Kollision in Birsfelden BL schwer verletzt

Keystone-SDA

Eine Fussgängerin ist am Samstag in Birsfelden auf dem Trottoir von einer Velofahrerin angefahren worden und hat sich dabei schwer verletzt. Die Sanität brachte die 77-jährige Fussgängerin ins Spital, wie die Kantonspolizei Basel-Landschaft am Montag mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Seniorin war kurz 17.30 Uhr mit einer Personengruppe in der Hofstrasse unterwegs. Aus nicht geklärten Gründen geriet eine 56-jährige Velofahrerin aufs Trottoir und prallte mit der Gruppe zusammen. Dabei wurde die 77-jährige Fussgängerin zu Boden geschleudert, wie es im Communiqué heisst. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können.