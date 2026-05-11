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Fussgängerin bei Velo-Kollision in Birsfelden BL schwer verletzt

Keystone-SDA

Eine Fussgängerin ist am Samstag in Birsfelden auf dem Trottoir von einer Velofahrerin angefahren worden und hat sich dabei schwer verletzt. Die Sanität brachte die 77-jährige Fussgängerin ins Spital, wie die Kantonspolizei Basel-Landschaft am Montag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Die Seniorin war kurz 17.30 Uhr mit einer Personengruppe in der Hofstrasse unterwegs. Aus nicht geklärten Gründen geriet eine 56-jährige Velofahrerin aufs Trottoir und prallte mit der Gruppe zusammen. Dabei wurde die 77-jährige Fussgängerin zu Boden geschleudert, wie es im Communiqué heisst. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können.

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