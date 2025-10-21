Géraldine Reuteler erhält den Nidwaldner Sportpreis 2025

Keystone-SDA

Die Stanser Fussballerin Géraldine Reuteler wird mit dem Nidwaldner Sportpreis 2025 ausgezeichnet. Reuteler wird unter anderem für ihre Leistungen an der Fussball-Europameisterschaft in der Schweiz ausgezeichnet.

1 Minute

(Keystone-SDA) Géraldine Reuteler habe mit ihrer «läuferischen Stärke, ihrem Kampfgeist und ihrem Auge für die Mitspielerinnen» einen massgeblichen Erfolg für die Leistungen an der Frauen-EM gehabt, schrieb die Nidwaldner Bildungsdirektion Abteilung Sport am Dienstag in einem Communiqué.

Trotz ihrer Erfolge bleibe Reuteler «sympathisch und bodenständig», hiess es weiter. Sie sei ein Vorbild für junge Fussballerinnen, wird Philipp Hartmann, Leiter der Abteilung Sport beim Kanton Nidwalden, zitiert.

Reuteler startete ihre Fussballkarriere beim FC Stans, wechselte später zum FC Luzern und debütierte 2017 im A-Nationalteam. Seither nahm sie gemäss Mitteilung an drei Europameisterschaften und der WM 2023 teil. Ihr aktueller Verein ist der Bundesligist Eintracht Frankfurt.

Der Nidwaldner Sportpreis wurde 1992 eingeführt. Er ist mit 5000 Franken dotiert. Frühere Preisträger waren unter anderem Skifahrer Marco Odermatt, Mountainbikerin Alessandra Keller und Ruderer Jan Schäuble.