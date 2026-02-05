Gülsha Adilji trinkt keinen Alkohol mehr

Keystone-SDA

Moderatorin und Journalistin Gülsha Adilji trinkt nach eigenen Aussagen keinen Alkohol mehr. Und dies nicht nur für eine begrenzte Zeit. "Ich werde nie wieder trinken, ich bin raus", sagte sie im Podcast "Extrem Therapie".

(Keystone-SDA) Sie habe oft getrunken, sicher zweimal pro Woche so, dass sie den Alkohol jeweils gespürt habe, sagte Adilji. «Schon seit Jahren finde ich meinen Alkoholkonsum bedenklich, gerade auch, weil ich so eine gesundheitsbewusste Person bin», so die 40-Jährige weiter.

Sie ernähre sich gesund und treibe viel Sport, da passe Alkohol nicht zu ihrem Lebensstil. Trotzdem habe sie mit der Entscheidung gehadert. «Ich trinke eigentlich gerne und bin auch gerne angetrunken. Alkohol macht die Welt leiser und erträglicher», sagte sie offen.

Dennoch habe sie sich nun dagegen entschieden – und zwar endgültig. «Es ist jetzt angekommen in jeder Hirnregion und es fühlt sich gut an», sagte sie. Ihre Podcastkollegin Jenny Jennster bestärkte sie darin: «Du bist schon so eine Person, wenn du dich mal für etwas entschieden hast, dann bleibst du dabei, komme, was wolle».