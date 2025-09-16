The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Galaxus steigt ins TV-Geschäft ein – Plattform von Zattoo

Keystone-SDA

Der Onlinehändler Galaxus steigt ins TV-Geschäft ein. Die Migros-Tochter lanciert ein TV-Abo über eine App. Das Angebot basiert auf der TV-Streamingplattform von Zattoo, die zur TX Group gehört.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Das Galaxus TV-Abo enthalte 282 Sender, Sieben-Tage-Replay, eine Pausefunktion fürs Live-TV und Speicher für 1000 Sendungen, teilte der Onlinehändler am Dienstag in einem Communiqué mit. Eine TV-Box sei nicht erforderlich, da alles über eine App laufe.

Zattoo kümmert sich laut den Angaben um die gesamte technische Infrastruktur und den reibungslosen Betrieb des TV-Diensts. Dazu gehört die Bereitstellung aller Inhalte, die technische Plattform und die Entwicklung der Galaxus-TV-App für verschiedene Geräte, wie es weiter hiess. Galaxus verantwortet derweil den gesamten Bestellprozess und das Abo-Management.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
2 Likes
5 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
17 Likes
21 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
36 Likes
27 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft