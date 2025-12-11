Gasthof in Buchrain LU schliesst und soll zwischengenutzt werden

Keystone-SDA

Der Pächter des Gasthofs Adler in Buchrain LU steigt aus und verlängert den auslaufenden Vertrag Ende Jahr nicht. Die Eigentümerin sucht nun eine Zwischennutzung bis zum Start der Arbeiten für ein neues Dorfzentrum.

1 Minute

(Keystone-SDA) Im Gespräch als Zwischennutzung für den denkmalgeschützten Landgasthof seien etwa eine Sommer-Buvette, «Pop-Up-Gastronomie» oder Vereinsanlässe und Veranstaltungen, wie der Buchrainer Gemeinderat am Donnerstag mitteilte.

Eine neue Pacht bis zum Baustart 2027 für das neue Dorfzentrum sei «nicht realistisch», wird der Inhaber und CEO des Eigentümers Eberli AG im Communiqué zitiert.

Buchrain plant mit Investoren ein neues Dorfzentrum: Ein Dienstleistungszentrum mit Verwaltung, Tagesschule, Biblio- und Ludothek sowie Arztpraxis, dazu rund 100 neue Wohnungen. Der Gasthof Adler soll modernisiert werden, ergänzt durch einen Dorfpark und einen neuen Chilbiplatz. Die Stimmberechtigten von Buchrain hiessen Ende November eine Vorlage zum neuen Dorfzentrum gut.