Gekürztes Budget löst im Luzerner Kantonsrat keine Euphorie aus

Keystone-SDA

Der Luzerner Regierungsrat hat mit der Überarbeitung des Budgets 2026 für die bürgerlichen Fraktionen erst einen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Für die Ratslinke war es aber bereits einen Schritt zu viel. Dies hat die Eintretensdebatte vom Montag gezeigt.

3 Minuten

(Keystone-SDA) Daniel Piazza (Mitte) attestierte der Exekutive eine «sorgfältige Überarbeitung» des Voranschlags. Die Aufwendungen würden aber trotz den Kürzungen noch immer steigen, da Luzern ein Wachstumskanton sei, sei dies vertretbar.

Piazza betonte aber auch das Credo der bürgerlichen Finanzpolitik: «Nicht alle Probleme lassen sich mit mehr Geld und Stellen lösen.» Das überarbeitete Budget sei ein Zeichen für eine zurückhaltende Finanzpolitik.

Andreas Bärtschi (FDP) sagte, die von der Regierung vorgenommenen Kürzungen seien nur «ein erster Schritt». Das Kernproblem bleibe bestehen. Der Regierungsrat habe teilweise nicht Aufwendungen gekürzt, sondern nur Budgetzahlen dank Aktualisierungen senken können. «Entscheidend ist, dass wir nicht stehen bleiben», sagte er.

SVP: Mehr erwartet

Reto Frank (SVP) sagte, seine Fraktion habe mehr erwartet. Die Regierung habe das gesetzte Kürzungsziel nicht ganz erfüllt. Einen Leistungsabbau gebe es nicht. Er erklärte, dass wohl schwierigere Zeiten auf den Kanton zukommen würden. Das von der Regierung geschnürte Paket dürfe deswegen nicht geöffnet werden.

«Was für eine absurde Situation», sagte Priska Fleischlin (SP) zum Auftakt ihres Fraktionsvotums. Luzern schliesse Jahr für Jahr gut ab, und «wir müssen uns fusselig reden», um wichtige Leistungen des Kantons zu retten.

Gemäss Fleischlin kürzte der Regierungsrat das Budget an Orten, die der Bevölkerung schmerzen werden. Dies werde sich rächen, sagte sie. Eine gesunde Finanzplanung basiere auf sozialen und ökologischen Zielen.

Grüne: unbefriedigend und bedenklich

Fabrizio Misticoni (Grüne) bezweifelte, dass die bürgerlichen Fraktionen das erreichten, was sie wollten. Das Resultat sei unbefriedigend und bedenklich. So werde der Kanton beim «Zukunftsthema Digitalisierung ausgebremst».

Leider entspreche das überarbeitete Budget den Erwartungen der GLP, sagte deren Sprecherin Claudia Huser. Die Regierung habe nicht wirklich nachhaltig und strukturell das Kostenwachstum gebremst, sondern nur Aufwendungen verschoben oder verzögert. Das sei keine «enkeltaugliche Politik».

Der Kantonsrat hatte im Oktober den Voranschlag wegen hoher Aufwandsteigerungen an den Regierungsrat zurückgewiesen. Dieser kürzte das Wachstum des betrieblichen Aufwands um 28,2 Millionen Franken und reduziert die Anzahl neuer Stellen um 83. Weil der überarbeitete Voranschlag auch Mehrausgaben enthält, reduzierte sich der betriebliche Aufwand tatsächlich aber nur um 19,6 Millionen Franken.