Gekippter Lieferwagen rutscht in Menzingen ZG Hang hinunter

Keystone-SDA

Ein auf die Seite gekippter Lieferwagen ist in Menzingen ZG rund 60 Meter weit einen verschneiten Hang hinunter gerutscht und dann gegen einen Baum geprallt. Der Chauffeur überstand den Unfall unverletzt.

(Keystone-SDA) Der 27-Jährige sei am Freitag um 9 Uhr im Gebiet Vordermangeli bei winterlichen Strassenverhältnissen von der Fahrbahn abgekommen, teilten die Zuger Strafverfolgungsbehörden mit. Der Lieferwagen sei darauf auf die Seite gekippt und ins Rutschen geraten.

Der unverletzte Chauffeur konnte das Fahrzeug selbständig verlassen. Dieses wurde von einer privaten Unternehmung geborgen und abtransportiert.