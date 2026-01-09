Gemeinde Volketswil verhindert Brian Kellers «Fight Night»

Keystone-SDA

Der einst berühmteste Häftling der Schweiz, Brian Keller, wird in Volketswil nicht in den Ring steigen. Die Gemeinde hat die "Fight Night" des Boxers aus Sicherheitsgründen verhindert.

1 Minute

(Keystone-SDA) Am 28. Februar wollte Keller in einem lokalen Kultur- und Sportzentrum «sein Profi-Debüt feiern», wie er Anfang Jahr auf Instagram bekannt gab. Nun wird daraus nichts. Die Gemeinde wollte die Austragung aus Sicherheitsgründen nicht genehmigen.

Gegenüber dem «Zürcher Oberländer» sagte Brian, dass er das schade fände. «Ich verstehe nicht, wieso man mich nicht unterstützt und mir Steine in den Weg legt.» Die Suche nach Austragungsorten sei schwierig. Zudem würden ihn viele Boxklubs nicht als Mitglied wollen.