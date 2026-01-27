Gemeindepräsident von Crans räumt Fehler in der Kommunikation ein

Keystone-SDA

Der Gemeindepräsident von Crans-Montana, Nicolas Féraud, will sich nach der Brandkatastrophe in der Silvesternacht seiner Verantwortung stellen. Bis anhin sei er nicht befragt worden, erklärte er im Interview mit Keystone-SDA.

(Keystone-SDA) In den Augen vieler Leute sei er schuldig, sagte Féraud im Gespräch mit der Nachrichtenagentur. Die Staatsanwaltschaft werde die Verantwortlichkeiten aller Beteiligten untersuchen.

Im Falle einer Anklage werde er die Verantwortung übernehmen, die er zu übernehmen habe, so der Lokalpolitiker. Auf einer menschlichen Ebene, und ohne der Entscheidung der Justiz vorzugreifen, spüre er jene Verantwortung.

Bedauern äusserte Féraud darüber, an einer Pressekonferenz der Gemeinde am 6. Januar nicht in deren Namen um Verzeihung gebeten zu haben. In einer emotional sehr schwierigen Situation für alle habe er den Fehler begangen, statt einer Entschuldigung und Gefühlen die Vorsicht in den Vordergrund zu stellen, sagte er.