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Georg Fischer verkauft Turbinen- und Luftfahrtgiesserei an CPP

Keystone-SDA

Georg Fischer (GF) verkauft das Feinguss-Geschäft für die Luft- und Raumfahrt sowie das Industriegasturbinengeschäft der früheren Division Casting Solutions an den US-Konzern CPP. Das Geschäft der Precicast-Gruppe beschäftigt rund 600 Personen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Georg Fischer erwartet aus dem Verkauf einen Mittelzufluss von rund 220 Millionen Franken, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Damit soll die Nettoverschuldung weiter gesenkt werden.

Der Abschluss der Transaktion wird gegen Ende 2026 erwartet und unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen. Nach dieser Transaktion wird GF die Veräusserung aller nicht zum Kerngeschäft gehörenden Aktivitäten auf dem Weg zu einem globalen Marktführer im Bereich Flow Solutions abgeschlossen haben.

CPP hat den Hauptsitz in Cleveland im US-Staat Ohio und betreibt über 20 Standorte in den USA, Mexiko, Polen, Belgien und der Slowakei mit rund 5800 Mitarbeitenden.

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