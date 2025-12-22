The Swiss voice in the world since 1935
George Clooney trauert um Schwester: «War meine Heldin»

Keystone-SDA

Hollywoodstar George Clooney trauert um seine an Krebs verstorbene grosse Schwester.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) «Meine Schwester Ada war meine Heldin», sagte der 64-Jährige dem US-Magazin «People». «Sie hat dem Krebs mit Mut und Humor getrotzt. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der so tapfer war. Amal und ich werden sie schrecklich vermissen.»

Laut «People» war Clooney Schwester Adelia «Ada» Zeidler am vergangenen Freitag im Alter von 65 Jahren an Krebs gestorben. In der Todesanzeige eines Beerdigungsinstituts in Clooneys Heimat-Staat Kentucky heisst es, Zeidler sei eine «talentierte Künstlerin» gewesen, die «ihre Fähigkeiten mehrere Jahre lang als Kunstlehrerin» weitergegeben habe. Demnach hatte sie zwei Kinder.

George Clooney und seine Frau Amal sind seit 2014 verheiratet und haben gemeinsam Zwillinge. Ada war Clooneys einzige Schwester, einen Bruder hat er nicht. Der Schauspieler spielte in der «Ocean’s Eleven»-Reihe die Hauptrolle und bekam zwei Oscars – für die Filme «Syriana» und «Argo».

