Geringe Menge Diesel verschmutzt Wasser bei Rorschach SG

Keystone-SDA

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Im Bodensee bei Rorschach ist es am Montag zu einer Gewässerverschmutzung gekommen. Gemäss ersten Erkenntnissen der Polizei war eine geringe Menge Diesel ins Wasser gelangt. Wie es dazu kam und wer für die Verschmutzung verantwortlich ist, wird ermittelt.

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(Keystone-SDA) Um 15.15 Uhr erhielt die Notrufzentrale die Meldung, dass in der Nähe des Hafens eine öl- oder dieselartige Verschmutzung sichtbar sei. Abklärungen ergaben, dass es sich dabei um Diesel handelte, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Dienstag in einer Mitteilung schrieb.

Die Feuerwehr richtete eine Ölsperre ein. Durch diese konnte die Verschmutzung gemäss Communiqué eingegrenzt werden.