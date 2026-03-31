Gesuche für Einbürgerung in Basel neu online möglich

Keystone-SDA

Im Kanton Basel-Stadt kann das Gesuch für eine Einbürgerung neu auch online eingereicht werden. Zudem werden die Einbürgerungsgebühren per 1. Juli reduziert.

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(Keystone-SDA) Für die Gesuchstellenden bedeute dies eine deutliche Vereinfachung des Verfahrens, teilt das Basler Justiz- und Sicherheitsdepartement am Dienstag mit. Auch werde das Migrationsamt die Gesuche neu rein digital bearbeiten.

Zudem hat die Regierung am Dienstag die Anpassung der Verordnung zum Bürgerrechtsgesetz per 1. Juli beschlossen. Wer unter 25 ist oder beispielsweise Sozialhilfe erhält, bezahlt in Basel ab diesem Zeitpunkt keine kantonalen und kommunalen Gebühren mehr und somit nur noch 50 bis 150 Franken Bundesgebühr für die Einbürgerung. Eine Einbürgerung für Erwachsene ab 25 kostet in der Stadt Basel neu 900 statt wie bisher 1750 Franken. Der Grosse Rat Basel-Stadt hatte vergangenen Dezember eine Senkung der Einbürgerungsgebühren beschlossen.

Das Justiz- und Sicherheitsdepartement geht gemäss Mitteilung davon aus, dass sich die Zahl der Einbürgerungsgesuche nach Gebührensenkung vorübergehend verdoppeln wird und auch langfristig höher bleibt. Zuletzt gingen jährlich rund 1000 Gesuche ein.